Гинер: Игроки ЦСКА говорят, что готовы к снижению зарплат

Президент ЦСКАрассказал о финансовом состоянии клуба после введения санкций.

«Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали бы — еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально.

Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату?

С еврокубками и без еврокубков — две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.