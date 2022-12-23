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    Гинер: Игроки ЦСКА говорят, что готовы к снижению зарплат

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о финансовом состоянии клуба после введения санкций.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали бы — еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально.

    Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

  • Гинер: Мне кажется, в УЕФА сами недовольны отстранением России, поэтому это не должно продлиться долго
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    • Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату?

    С еврокубками и без еврокубков — две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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