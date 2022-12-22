Гинер: Мне кажется, в УЕФА сами недовольны отстранением России, поэтому это не должно продлиться долго

Президентвысказал мнение о возможности переходав Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за ситуации в Украине.

«Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене — как клубам, так и сборной.

С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе.

Совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые — начинать придется буквально с нуля.

Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

Год-два можно терпеть, но не более? Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА.

Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».