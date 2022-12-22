Эрик тен Хаг заявил, что у Ван-Биссаки есть будущее в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренероценил перспективыв клубе.

«У Аарона Ван-Биссаки есть будущее в клубе. У него было несколько хороших сезонов в "Манчестер Юнайтед", но с начала текущего чемпионата его преследуют травмы и болезни.

С момента, когда он перезапустился, он в хорошей форме, он может тренироваться с командой. Видно, как он прогрессирует», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

В нынешнем сезоне за «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака провел лишь одну игру, в которой результативными действиями не отметился.