Левандовский оценил финальный матч чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Польшизаявил, что финал ЧМ Франция — Аргентина был одним из лучших в истории.

«Это был один из лучших финалов в истории. Я связываю это с тем, что игра прошла в середине сезона. Обычно финал проходит в июне-июле.

Через 70-75 минут темп, качество и производительность обычно снижались. Игроки оставались на высоком уровне интенсивности», — цитирует поляка Streamable.

Напомним, что в финальном матче сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.) и выиграла Кубок мира. Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком мундиаля.