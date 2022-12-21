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    Нигматуллин выступил против перехода Пиняева в «Локомотив»

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    Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Сейчас "Локомотиву" нужны крепкие, мастеровитые игроки, способные решать задачу.

    Потому что вот эта пресловутая тактика предыдущего руководства с немецким акцентом растить игроков и их перепродавать затащила в полное болото московский клуб.

    Вы видите, во что команда превратилась. Очень опасаюсь, что сейчас продолжится такой курс.

    Если говорить о Пиняеве, то тут же опять работает система: взять молодого футболиста и подороже продать.

    Это прекрасный план, но основной должен быть, чтобы команда, у которой большой бюджет и огромное количество болельщиков, давала футбольный результат.

    Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой.

    Сейчас "Локомотив" очень сильно буксует. На данный момент лидеров в команде нет», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».

    16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове.

    Позже появилась информация, что нападающий решил отказаться от трансфера в московский клуб.

    В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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