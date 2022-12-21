Нигматуллин выступил против перехода Пиняева в «Локомотив»

Экс-вратарьпрокомментировал возможный переход нападающегов московский клуб.

«Сейчас "Локомотиву" нужны крепкие, мастеровитые игроки, способные решать задачу.

Потому что вот эта пресловутая тактика предыдущего руководства с немецким акцентом растить игроков и их перепродавать затащила в полное болото московский клуб.

Вы видите, во что команда превратилась. Очень опасаюсь, что сейчас продолжится такой курс.

Если говорить о Пиняеве, то тут же опять работает система: взять молодого футболиста и подороже продать.

Это прекрасный план, но основной должен быть, чтобы команда, у которой большой бюджет и огромное количество болельщиков, давала футбольный результат.

Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой.

Сейчас "Локомотив" очень сильно буксует. На данный момент лидеров в команде нет», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове.

Позже появилась информация, что нападающий решил отказаться от трансфера в московский клуб.

В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.