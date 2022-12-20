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    Осинькин: Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил вероятность перехода нападающего Сергея Пиняева в «Локомотив».

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    «Вероятность перехода Пиняева в "Локомотив" очень высока. История с Ежовым и Солдатенковым? Не пугайте меня. Про Солдатенкова я ничего не слышал.

    Про Ежова и Коваленко говорят, но на сегодняшний день то, что стоит обсуждать — что в клуб пришло конкретное письмо от "Локомотива" о намерении выкупить Пиняева и Глушенкова», — передаёт слова Осинькина «Чемпионат».

    Специалист считает, что форвард самарской команды ещё не перерос её уровень.

    «Переход в "Локомотив" — оправданный шаг для Пиняева? Ему только исполнилось 18 лет, в большом клубе ему надо попадать в такую ситуацию, в какой он был у нас в том сезоне.

    Ты молодой футболист, нужно доказывать свою состоятельность. У него должна быть конкуренция. В "Крыльях" у него с этим очень удачно сложилось. Считаю, что в "Крыльях" мы бы могли ещё продлить этот этап, он не завершён.

    Он не перерос "Крылья" таким образом, чтобы уходить от нас в любой клуб. Но сейчас многое зависит от Сергея, от его родителей, тех людей, которые его представляют.

    Считаю, что главное решение, если открещиваться от любого клуба, должно быть таким, чтобы он получил хорошие условия для своего развития. А дальше я как представитель "Крыльев" говорю, что мы предвзятые люди. У нас он мог бы сделать ещё шаг вперёд.

    Конечно, он советовался со мной. Советовал ли ему подождать? Примерно это я ему и говорил, но нельзя давить на него таким образом, чтобы здесь он был обязанным или ему было некомфортно.

    Каждый человек сам должен выбрать дорожку жизненную, футбольную, по которой он должен идти. Это должно быть непосредственно решение Сергея», — сказал тренер.

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