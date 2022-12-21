Источник: Пиняев пытается отказаться от перехода в «Локомотив»

Нападающийне хочет переходить в московский, сообщает «Чемпионат»

«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

18-летний атакующий полузащитник провел 11 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Локо» потратит более 700 миллионов рублей на Пиняева и Максима Глушенкова, а агенты Сергея получат 140 миллионов.