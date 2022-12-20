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    «Локомотив» выкупит Глушенкова за 200 млн рублей

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    Московский «Локомотив» уведомил самарские «Крылья Советов» о готовности подписать полузащитника Максима Глушенкова.

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    В контракте 23-летнего хавбека прописана сумма отступных 200 миллионов рублей. «Локо» подтвердил, что готов заплатить их, поэтому препятствий для трансфера больше нет.

    Сторонам осталось уладить юридические формальности, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По другому футболисту «Крыльев», 18-летнему Сергею Пиняеву, москвичи пока подтверждающих документов не присылали, хотя, скорее всего, и он окажется в составе красно-зеленых.

    Ранее сообщалось, что «Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова, а агенты Сергея получат 140 млн.

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