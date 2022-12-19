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    Головин: Финал ЧМ-2022 войдет в историю мирового футбола

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола.

    Сборная Аргентина и Лионель Месси долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели.

    У Франции тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом еще раз в дополнительное время — для этого нужно иметь огромную волю и характер», — заявил Головин «Спорт-Экспрессу».

    Футболист сборной России высказал мнение о влиянии Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на качество футбола в чемпионате Франции.

    «Приятно ли что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они.

    В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в "Монако". Против многих играл в матчах лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны.

    В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», — сказал россиянин.

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