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    Альварес рассказал, как Гвардиола предсказал исход ЧМ-2022

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    Форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о прогнозе наставника «горожан» Пепа Гвардиолы на ЧМ-2022.

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    В финале турнира 18 декабря сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

    «В один из моих первых дней в "Манчестер Сити" Пеп, Родри и португальские футболисты обсуждали команды, способные выиграть чемпионат мира. Я молчал.

    Они говорили про Португалию, Францию. А Пеп сказал: "Знаете, у кого лучшие шансы?" И затем указал на меня», — цитирует игрока Varsky Sports.

    На ЧМ-2022 22-летний Альварес забил 4 гола за 7 игр сборной Аргентины .

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