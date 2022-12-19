Альварес рассказал, как Гвардиола предсказал исход ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины ирассказал о прогнозе наставника «горожан»на ЧМ-2022.

В финале турнира 18 декабря сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.

«В один из моих первых дней в "Манчестер Сити" Пеп, Родри и португальские футболисты обсуждали команды, способные выиграть чемпионат мира. Я молчал.

Они говорили про Португалию, Францию. А Пеп сказал: "Знаете, у кого лучшие шансы?" И затем указал на меня», — цитирует игрока Varsky Sports.

На ЧМ-2022 22-летний Альварес забил 4 гола за 7 игр сборной Аргентины .