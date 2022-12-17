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    Дешам: Знаю, некоторые французы надеются на то, что Месси выиграет чемпионат мира

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам допустил, что некоторые французы хотят победы лидера сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2022.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    Это последняя возможность Месси выиграть единственный крупный трофей, который ему еще предстоит поднять, что потенциально укрепит его статус «величайшего трофея всех времен».

    По мнению многих Месси нужно выиграть чемпионат мира, чтобы его наследие превзошло наследие великого Диего Марадоны.

    Дешам не беспокоится о вероятности того, что он будет чувствовать себя так, как будто весь мир более против сборной Франции.

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    • «У меня часто возникает такое чувство, но я в порядке, будучи один, это меня не беспокоит. Эти сомнения возникают всегда. Мы здесь, мы сделали все возможное, чтобы хорошо подготовиться к игре против Аргентины.

    У Лионеля Скалони тоже были некоторые проблемы; они, конечно, проиграли свой первый матч Саудовской Аравии, но они все еще здесь.

    Нам не приходилось встречаться со всеми на этом турнире, но в играх, в которые мы провели, нам удавалось выходить победителями.

    У меня нет особых переживаний или стресса перед финалом. Когда готовишься к подобным матчам, то нужно сохранять концентрацию, быть собранным.

    Понятно, что вокруг финального матча чемпионата мира есть некоторый контекст.

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    • Наша задать — забрать титул. Знаю, что в Аргентине, а также многие люди во всем мире и, возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет чемпионат мира.

    Но мы сделаем все возможное для достижения нашей цели», — сказал Дешам BeIN Sports.

    Сборные Франции и Аргентины определят победителя трофея в финальном матче 18 декабря.

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