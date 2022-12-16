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    Радченко высказал мнение о предстоящем матче ЧМ Хорватия — Марокко

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    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что сборная Марокко способна взять бронзовые медали на ЧМ.

    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими

    «Будет тяжёлая игра, но у марокканцев всё зависит от эмоционального состояния, в котором они подойдут к игре.

    Они зашли так далеко, не хотели останавливаться. Многое зависит от психологической подготовке к игре.

    Хорваты — более опытная команда, но, мне кажется, Марокко вполне может завоевать бронзовые медали», — сказал Радченко Чемпионату.

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