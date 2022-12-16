Радченко высказал мнение о предстоящем матче ЧМ Хорватия — Марокко

Ашраф Хакими Фото: globallookpress.com
«Будет тяжёлая игра, но у марокканцев всё зависит от эмоционального состояния, в котором они подойдут к игре.
Они зашли так далеко, не хотели останавливаться. Многое зависит от психологической подготовке к игре.
Хорваты — более опытная команда, но, мне кажется, Марокко вполне может завоевать бронзовые медали», — сказал Радченко Чемпионату.
Сборные Хорватии и Марокко встретятся 17 декабря в матче за третье место на чемпионате мира. Начало встречи — в 18:00 мск.