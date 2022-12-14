Скалони: Сейчас Аргентина празднует, но впереди еще шаг

Главный тренер сборной Аргентиныподелился эмоциями после выхода в финал ЧМ-2022.

Аргентинцы в полуфинальном матче победили сборную Хорватии (3:0).

«Я думаю, что были матчи, в которых мы играли лучше, чем в этом. Соперник делает эту победу еще более важной. Играть против этой команды непросто по той причине, что они бегут на этом турнире лучше всех.

Такая победа перед финалом — лучший отдых, лучшее лекарство, какое только может быть. Мы смогли заставить играть всех полевых игроков, для меня это важно.

Сейчас мы празднуем, но впереди еще шаг. Пришло время наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди», — цитирует Скалони пресс-служба национальной команды.

В финале ЧМ‑2022 Аргентина сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который пройдет 14 декабря. Решающий матч турнира запланирован на 18 декабря.