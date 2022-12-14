В 22:00 14.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав полуфинале ЧМ-2022 по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Марокко». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Франция»).

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