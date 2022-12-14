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    Франция — Марокко. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.12.2022 в 22:00 начнется матч в полуфинале ЧМ-2022 по футболу Франция — Марокко

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    В 22:00 14.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Франция — Марокко в полуфинале ЧМ-2022 по футболу.

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    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Марокко». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Франция»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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