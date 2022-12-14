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    Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко

    Франция — Марокко: счет матча 2:0, обзор голов

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    Сборная Франции одержала победу над командой Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. Варан выполнил разрезающий пас к правому краю штрафной соперника, Гризманн зряче прострелил к 11-метровой отметке, удар Мбаппе марокканцы заблокировали, но отскок мяча получился на угол вратарской, откуда Тео Эрнандес с лёта переправил мяч в сетку мимо вышедшего из ворот Боно.

    А на 79-й минуте Мбаппе получил мяч в штрафной Морокко, накрутил двух защитников и прострелил на дальнюю штангу, откуда Рандаль Коло Муани своим первым касанием переправил мяч в сетку ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал
    Франция — Марокко 2:0
    Голы: 1:0 Тео Эрнандес (5'), 2:0 Рандаль Коло Муани (79') Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 79'), Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру (Марку Тюрам, 65') Марокко: Юссеф Эн-Несири (Абдерразак Хамдалла, 66'), Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 66'), Софьян Амрабат, Аззедин Унаи, Хаким Зиеш, Нуссайр Мазрауи (Yahya Attia Attia Allah, 46'), Ромен Сес (Селим Амалла, 21'), Ашраф Дари, Джавад Эль-Амик, Ашраф Хакими, Яссин Буну Предупреждение: Софьян Буфаль (27')

    Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.

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