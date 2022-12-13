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    Аргентина — Хорватия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.12.2022 в 22:00 начнется матч в полуфинале ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Хорватия

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    Аргентина и Хорватия начнут матч в 22:00 в полуфинале ЧМ-2022 по футболу, 13.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Хорватия» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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