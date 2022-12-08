Капелло о вылете Испании: Мы увидели конец «тики-таки»

Бывший тренервысказался о закате системы «тики-така», которую проповедовала сборная Испании и представители школы «Барселоны». Напомним, что система основана на постоянном владении мячом путем постоянного передвижения и коротких пасов.

«На этом турнире мы увидели конец тики-таки. Испания прощается с "ложной девяткой". Такая игра может работать в определенных случаях и в некоторых контекстах, но не может стать системной. Фигура центрального нападающего принципиальна.

Владение мячом, если оно не сопровождается скоростью, непродуктивно. Футбол Гвардиолы изменился за последние 10 лет. Также стоит помнить, что у "Барсы" были такие звезды, как Месси или Иньеста, на своем пике, чтобы играть в такой системе», — цитирует Капелло AS.

Сборная Испании проиграла команде Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022, уступив сопернику в серии пенальти 0:3.