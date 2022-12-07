Данни о Роналду: Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира в запасе

Экс-полузащитниквысказался об игре вингера сборной Португалиина ЧМ-2022.

В матче 1/8 финала турнира в Катаре Португалия обыграла Швейцарию со счетом 6:1. 37-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру.

Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» – сказал Данни «Спорт-Экспрессу»

Португалия сыграет с Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.