Сантуш высказал мнение по поводу реакции Роналду после во втором тайме на ЧМ

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал поведение форвардапосле матча с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

«Когда матч закончился, я пошёл на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию.

На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.

Видели ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось.

Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», — приводит слова Сантуша издание Marca.

Следующий матч сборная Португалии проведет со Швейцарией в рамках 1/8 финала ЧМ 6 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.