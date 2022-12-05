ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВинисиусБитва «Самураев» с Хорватией, агрессивные «Азиатские тигры» против «Избранных» фаворитов ЧМ. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 17:28
    • «Амур» всухую обыграл «Адмирал»
  • 13:44
    • Винисиус хочет разорвать контракт с Nike. Бразилец разочарован недостаточным вниманием компании
    Все новости спорта

    Сантуш высказал мнение по поводу реакции Роналду после во втором тайме на ЧМ

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Южной Кореи Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение форварда Криштиану Роналду после матча с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Когда матч закончился, я пошёл на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию.

    На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.

    Видели ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось.

    Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», — приводит слова Сантуша издание Marca.

  • Португалия шокирует Швейцарию и Роналду?
  • Читайте по теме

    • Следующий матч сборная Португалии проведет со Швейцарией в рамках 1/8 финала ЧМ 6 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы прагматично одолеют корейцев
  • Бразилия — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Хорватия закончит японскую сказку
  • Япония — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Португалия шокирует Швейцарию и Роналду?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бразилия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Япония — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Андрианяфитримо — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры