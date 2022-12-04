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    Ондуа высказался о возможном предложении от «Зенита»

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    Полузащитник сборной Камеруна и немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа признался, что у него есть предложения от других клубов.

    Гаэль Ондуа
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    Гаэль Ондуа

    Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России и занимался в академии «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, а позже играл за «молодежку» ЦСКА и пытался закрепиться в «Анжи».

    «Да, у меня есть предложения. Но мы не знаем, что будет еще. Чемпионат мира только закончился. Может быть, что‑то будет интересное (улыбается).

    "Зенит"? Не знаю! В жизни нужно быть ко всему открытым. Время придет — и выберем, что будет», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

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    • На ЧМ-2022 Ондуа принял участия в двух матчах.

    Напомним, у Ондуа, помимо камерунского, есть также российское гражданство.

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