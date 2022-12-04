Ондуа высказался о возможном предложении от «Зенита»

Полузащитник сборной Камеруна и немецкого «Ганновера»признался, что у него есть предложения от других клубов.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России и занимался в академии «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, а позже играл за «молодежку» ЦСКА и пытался закрепиться в «Анжи».

«Да, у меня есть предложения. Но мы не знаем, что будет еще. Чемпионат мира только закончился. Может быть, что‑то будет интересное (улыбается).

"Зенит"? Не знаю! В жизни нужно быть ко всему открытым. Время придет — и выберем, что будет», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

На ЧМ-2022 Ондуа принял участия в двух матчах.

Напомним, у Ондуа, помимо камерунского, есть также российское гражданство.