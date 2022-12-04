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    Дубль Мбаппе помог Франции выйти в четвертьфинал чемпионата мира

    Франция — Польша: счет 3:1, обзор голов

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    В поединке 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции победила команду Польши со счетом 3:1.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В первом тайме у действующих чемпионов забил Оливье Жиру, став самым результативным бомбардиром сборной. Форвард отметился с передачи Килиана Мбаппе.

    Во второй половине встречи Мбаппе отметился дублем. На 76-й минуте ему ассистировал Усман Дембеле, на 91-й — Маркус Тюрам.

    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала
    Франция — Польша 3:1
    Голы: 1:0 Оливье Жиру (44'), 2:0 Килиан Мбаппе (74'), 3:0 Килиан Мбаппе (90 + 1'), 3:1 Роберт Левандовски (пенальти) (90 + 9') Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде (Аксель Дисаси, 90'), Рафаэль Варан, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми (Юссуф Фофана, 66'), Адриен Рабьо, Усман Дембеле (Кингсли Коман, 76'), Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру (Марку Тюрам, 76') Польша: Роберт Левандовски, Пшемыслав Франковский (Камил Гросицки, 87'), Себастьян Шиманьски (Аркадиуш Милик, 64'), Пётр Зелиньски, Якуб Каминьский (Никола Залевский, 71'), Гжегож Крыховяк (Крыстян Белик, 71'), Бартош Берешиньски, Якуб Кивёр (Ян Беднарек, 87'), Камил Глик, Мэтти Кэш, Войцех Щенсны Предупреждения: Орельен Чуаэми (32'), Бартош Берешиньски (47'), Мэтти Кэш (88')

    В компенсированное время поляки размочили счет. Арбитр назначил пенальти, который со второй попытки реализовал Роберт Левандовский.

    В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия — Сенегал.

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