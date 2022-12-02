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    Трент — о критике в свой адрес: Меня судят по другим стандартам, нежели многих других игроков

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    Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказал мнение о критике в свой адрес после матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    На чемпионате мира-2022 Трент сыграл за сборную «трех львов» 33 минуты за 3 матча.

    «Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть. Это своего рода предвзятое отношение, как мне кажется. В конце концов ты видишь, что хочешь видеть.

    Если ты смотришь матч с ощущением, что игрок ленив, то ты будешь считать его ленивым, если увидишь, что он не бегает.

    Ты видишь, что хочешь видеть, ты не видишь остальной матч, когда он носится по полю и пытается делать свою работу. Мне кажется, именно так меня судят.

    Люди идут на матчи с заранее сложившимся мнением о том, что я плохой защитник и не могу обороняться. И когда я совершаю ошибку или кто-нибудь прорывается через меня, они думают, что это подтверждает их мнение.

    Как бы хорошо я ни выступал, но, если я не идеален, им этого недостаточно. Меня судят по другим стандартам, нежели многих других игроков, но это жизнь», — цитирует игрока talkSPORT.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Англия вышла в плей-офф мирового первенства с первого места из группы B.

    В матче 1/8 финала турнира англичанам предстоит встретится с Сенегалом 4 декабря, начало — 22.00 мск.

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