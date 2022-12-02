В 22:00 02.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Последний матч между собой: «Бразилия» — «Камерун» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Камерун» — «Бразилия». Коэффициент ставки — 2.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Бразилия»).

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