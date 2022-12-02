Защитник Ганы: Сказал команде: «Если мы не выходим в плей-офф, то пусть и Уругвай не пройдет»

Защитник сборной Ганыпризнался, что не хотел позволить команде Уругвая выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Ганы проиграла команде Уругвая (0:2) в третьем туре, однако обе команды не пробились в следующий раунд турнира, заняв третье и четвертое места в группе.

«Сейчас в сборной уже нет тех, кто играл против Суареса в 2010-м. У нас новое поколение.

Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше.

И я сказал команде: "Да, нам нужно забить сейчас, но и им — тоже. Поэтому будем обороняться. Если мы не можем выйти в плей-офф, то и они пусть не пройдут".

Было ли это важно для нас? Да. Для меня — да», — передает Sports.ru слова игрока «Лестера».

Уругвайцы уступили вторую строчку таблицы сборной Корее, на счету которой было больше забитых мячей и равной разнице. Третий гол вывел бы южноамериканцев в 1/8 финала.