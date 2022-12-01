Япония — Испания: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче 3-го тура группы Е чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Счет в матче на 12-й минуте открыли испанцы. Аспиликуэта мягко навесил справа во вратарскую, где оставшийся без присмотра Альваро Мората выпрыгнул и головой спокойно отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва японцы отыгрались. На 48-й минуте Симон прерывал прострел слева в штрафную, выбив мяч на левый фланг, на Бальде — но тот неловко сыграл в воздухе.

Мяч достался Ито, тот покатил его на Рицу Доана, который пробил кручёным в ближний угол на средней высоте — Симон в прыжке зацепил мяч, однако лишь подправил его под перекладину.

Спустя три минуты Япония повела. Пошла вроде бы безадресная передача левее ворот испанцев, но Митома в невероятном подкате извернулся и от самой лицевой линии вернул мяч в поле так, что тот полетел к дальней части ворот мимо Симона, и Ао Танака буквально внёс его в сетку с метра.

Футбол. ЧМ-2022. Группа E Япония — Испания 2:1 Голы: 0:1 Альваро Мората (12'), 1:1 Рицу Доан (48'), 2:1 Ао Танака (51') Япония: Сюити Гонда, Коу Итакура, Майя Йосида, Сого Танигути, Дзюня Ито, Хидемаса Морита, Ао Танака (Ватару Эндо, 87'), Юто Нагатомо (Каору Митома, 46'), Даити Камада (Такэхиро Томиясу, 69'), Дайдзэн Маэда (Такума Асано, 62'), Такефуса Кубо Испания: Даниэль Ольмо, Альваро Мората (Марко Асенсио, 57'), Нико Уильямс (Ферран Торрес, 57'), Педри, Серхио Бускетс, Гави (Ансумане Фати, 68'), Алекс Бальде (Жорди Альба, 68'), Пау Торрес, Родриго Эрнандес, Сесар Аспиликуэта (Даниэль Карвахаль, 46'), Унай Симон Предупреждения: Коу Итакура (39'), Сого Танигути (44'), Майя Йосида (45')

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.