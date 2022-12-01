ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэл ЛеауПочему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • 00:03
    • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022
  • 20:04
    • Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели
  • 19:53
    • Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F
  • 22:15
    • СКА в овертайме обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта

    Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022

    Япония — Испания: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Японии Сборная Испании Футбол Испании
    Сборная Японии одержала победу над командой Испании (2:1) в матче 3-го тура группы Е чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Сборная Японии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Японии

    Счет в матче на 12-й минуте открыли испанцы. Аспиликуэта мягко навесил справа во вратарскую, где оставшийся без присмотра Альваро Мората выпрыгнул и головой спокойно отправил мяч в сетку.

    Сразу после перерыва японцы отыгрались. На 48-й минуте Симон прерывал прострел слева в штрафную, выбив мяч на левый фланг, на Бальде — но тот неловко сыграл в воздухе.

    Мяч достался Ито, тот покатил его на Рицу Доана, который пробил кручёным в ближний угол на средней высоте — Симон в прыжке зацепил мяч, однако лишь подправил его под перекладину.

    Спустя три минуты Япония повела. Пошла вроде бы безадресная передача левее ворот испанцев, но Митома в невероятном подкате извернулся и от самой лицевой линии вернул мяч в поле так, что тот полетел к дальней части ворот мимо Симона, и Ао Танака буквально внёс его в сетку с метра.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Япония — Испания 2:1
    Голы: 0:1 Альваро Мората (12'), 1:1 Рицу Доан (48'), 2:1 Ао Танака (51') Япония: Сюити Гонда, Коу Итакура, Майя Йосида, Сого Танигути, Дзюня Ито, Хидемаса Морита, Ао Танака (Ватару Эндо, 87'), Юто Нагатомо (Каору Митома, 46'), Даити Камада (Такэхиро Томиясу, 69'), Дайдзэн Маэда (Такума Асано, 62'), Такефуса Кубо Испания: Даниэль Ольмо, Альваро Мората (Марко Асенсио, 57'), Нико Уильямс (Ферран Торрес, 57'), Педри, Серхио Бускетс, Гави (Ансумане Фати, 68'), Алекс Бальде (Жорди Альба, 68'), Пау Торрес, Родриго Эрнандес, Сесар Аспиликуэта (Даниэль Карвахаль, 46'), Унай Симон Предупреждения: Коу Итакура (39'), Сого Танигути (44'), Майя Йосида (45')

    Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

    Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия переиграет швейцарцев
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Аякс — Блэкберн
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры