Япония — Испания: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 12-й минуте открыли испанцы. Аспиликуэта мягко навесил справа во вратарскую, где оставшийся без присмотра Альваро Мората выпрыгнул и головой спокойно отправил мяч в сетку.
Сразу после перерыва японцы отыгрались. На 48-й минуте Симон прерывал прострел слева в штрафную, выбив мяч на левый фланг, на Бальде — но тот неловко сыграл в воздухе.
Мяч достался Ито, тот покатил его на Рицу Доана, который пробил кручёным в ближний угол на средней высоте — Симон в прыжке зацепил мяч, однако лишь подправил его под перекладину.
Спустя три минуты Япония повела. Пошла вроде бы безадресная передача левее ворот испанцев, но Митома в невероятном подкате извернулся и от самой лицевой линии вернул мяч в поле так, что тот полетел к дальней части ворот мимо Симона, и Ао Танака буквально внёс его в сетку с метра.
Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.
Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.
В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.