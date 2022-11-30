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    Фабрицио Романо: У Роналду есть официальное предложение от «Аль-Насра», но еще ничего не подписано и не решено

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    Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

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    «У Роналду есть официальное предложение от "Аль-Насра".

    Почти 200 миллионов евро за сезон по контракту до 2025 года. Большая часть суммы — это спонсорские контракты. И пока неясно, удастся ли договориться об имиджевых правах.

    Пока еще ничего не подписано и не решено.

    Сейчас Криштиану сфокусирован на чемпионате мира», — написал Романо в своих соцсетях.

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    • В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

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