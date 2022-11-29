начнут матч в 22:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 29.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иран» — «США» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «США»).

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