Киммих: Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих высказался о мировом исходе в матче ЧМ-2022 против Испании (1:1).

«Мы знали, что нам придется много бегать без мяча, и мы справились с этим. Испания постоянно владела мячом, но наши голевые моменты были острее.

В дальнейшем нам необходимо прибавить в реализации, однако сейчас мы должны довольствоваться ничейным исходом и сосредоточиться на игре последнего тура, где все решится», — цитирует Киммиха Kicker.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.