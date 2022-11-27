Хорватия — Канада: счет 4:1, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира сборнаясо счетом 4:1 обыграла команду

Канадцы открыли счет в матче благодаря голу Альфонсо Дэвиса, который был забит на 2-й минуте.

До перерыва хорваты забили дважды. По голу оформили Андрей Крамарич и Марко Ливайя. Третий мяч «шашечных» оформил Крамарич, тем самым записав на свой счет дубль. В компенсированное время Ловро Майер довел дело до разгрома.

Полузащитник Хорватии Иван Перишич отметился двумя результативными передачами.

Футбол. ЧМ-2022. Группа F Хорватия — Канада 4:1 Голы: 0:1 Альфонсо Дэвис (2'), 1:1 Андрей Крамарич (36'), 2:1 Марко Ливайя (44'), 3:1 Андрей Крамарич (70'), 4:1 Ловро Майер (90 + 4') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (Марио Пашалич, 86'), Марсело Брозович, Матео Ковачич (Ловро Майер, 86'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 72'), Марко Ливайя (Бруно Петкович, 60'), Иван Перишич (Мислав Оршич, 86') Канада: Джонатан Дэвид (Лукас Кавальини, 72'), Кайл Ларин (Джонатан Осорио, 46'), Альфонсо Дэвис, Стефен Эустакиу (Исмаэль Коне, 46'), Атиба Хатчинсон (Сэм Адекугбе, 72'), Тажон Бушанан, Ричи Лария (Жуниор Хойлетт, 62'), Камал Миллер, Стивен Витория, Алистер Джонстон, Милан Борян Предупреждения: Тажон Бушанан (52'), Деян Ловрен (56'), Лука Модрич (85'), Камал Миллер (85')

После этого Хорватия идет первой в таблице с 4 баллами. Канада потерпела второе поражение подряд и находится на дне квартета F.