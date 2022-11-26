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    Хави Мартинес назвал Аргентину и Германию фаворитами ЧМ-2022

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    Бывший игрок «Баварии» и сборной Испании Хави Мартинес, отвечая на вопрос о фаворитах ЧМ-2022, сравнил сборную Германии на мундиале с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    Хави Мартинес
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    Хави Мартинес

    «До первого матча я назвал бы фаворитом Аргентину. Поражение в первом матче может случиться. С нами такое произошло на чемпионате мира в ЮАР, но мы все равно победили.

    Я бы назвал Аргентину и Германию, если честно. Германия — как "Реал" в Лиге чемпионов. Они всегда рядом.

    У Германии нет типичных форвардов. Кай Хавертц — отличный игрок, но это не Марио Гомес и не Мирослав Клозе.

    Хавертц — топ, но он не тянет эту роль. Команде нужен один центральный нападающий, который будет напрягать центральных защитников и бороться за верховые мячи.

    Томас Мюллер играет лучше, когда он не в центре нападения. Ему нужно находиться под форвардом, иногда — слева, иногда — справа.

    Это умный игрок, который знает, как навредить сопернику», — сказал полузащитник Marca.

    И Аргентина, и Германия проиграли в стартовом туре ЧМ-2022.

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