Колосков назвал сборные, с которыми Россия может сыграть в марте

Почетный президент РФСвысказал предположение о возможных переговорах с командами-участниками чемпионата мира в Катаре о товарищеском матче со сборной России в марте.

Ранее руководитель РПЛ Александр Алаев заявил, что РФС прорабатывает вариант проведения товарищеской игры в марте против одной из стран участниц-чемпионата мира-2022 в Катаре, которая входит в список дружественных стран.

«Пока конкретных договоренностей нет, насколько я понимаю. Алаев сказал об этом, потому что такие варианты предполагаются.

Дружественные страны? Не только Сербия, но и Иран, Саудовская Аравия, Катар. Достаточно стран, с которыми можно играть. И с которыми у нас нормальные отношения.

Вопрос в том, у кого есть желание сыграть с нами, оно должно быть взаимное. У нас все еще отложен вопрос Боснией и Герцеговиной. Есть над чем работать», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Сборная России сыграла против Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана — 20 ноября в Ташкенте. Оба матча завершились со счетом 0:0.