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    Уэльс — Иран. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.11.2022 в 13:00 начнется матч в группе B чемпионата мира 2022 года Уэльс — Иран

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    Уэльс и Иран начнут матч в 13:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 25.11.2022.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Иран». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэльс»).

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