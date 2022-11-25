начнут матч в 13:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 25.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Иран». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэльс»).

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