У Роналдо обнаружен коронавирус

Бывший форвард сборной Бразилиичерез социальные сети сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Экс-футболист в эти дни находится в Катаре на чемпионате мира и планировал присутствовать в стартовом матче бразильцев на турнире против Сербии (2:0).

«Прошлой ночью я простудился. Я не слишком волновался, но этим утром я проснулся с легкими симптомами гриппа.

В итоге я прошел тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и получил положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в своем гостиничном номере. Все хорошо. Я должен был смотреть матч на стадионе», — написал Роналдо в Twitter.