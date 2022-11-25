Радимов рассказал, почему сборная США проиграет Англии

Бывший футболист «Зенита»поделился ожиданиями от матча между сборнымиво втором туре группового этапа ЧМ-2022.

«Можно ли сравнить с кем‑нибудь Харри Кейна? Он посвящает себя команде, это здорово.

У англичан очень быстрая команда, они играют с американцами, которые и сами играют, и другим дают.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Англия — США

У англичан будет много свободных зон, куда они будут бежать и попадут в свою стихию.

Если США пропускали контратаки от Уэльса, то я могу представить, что произойдет [в матче] с Англией», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Сборная Англии в первом туре разгромила Иран (6:2), а команда США сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

Матч Англия — США пройдет 25 ноября, начало — в 22:00 мск. Следить за этой игрой можно будет в супер подробном онлайне LiveSport.Ru.