Добро пожаловать на стадион «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, где лидер группы B сборная Англии сыграет против сборной США, которая делит вторую строчку с Уэльсом. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Англия

Подопечные Гарета Саутгейта успешно стартовали на мировом первенстве, крупно переиграв в первом туре сборную Ирана (6-2). Сборная «трех львов» ударно провела последнюю десятиминутку первого тайма, отправив в ворота азиатской команды три безответных мяча. Во втором тайме англичане забили еще трижды, на что иранцы смогли ответить дублем в исполнении нападающего «Порту» Тареми. В составе сборной Англии голы в свой актив записали Сака (дважды), Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд и Грилиш.

Таким образом, англичане прервали свою неудачную серию из 6-ти матчей без побед. Команда Саутгейта выиграла впервые с марта этого года, когда разгромила сборную Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (3-0).

США

В первом туре сборная США не смогла удержать минимальное преимущество в счете, сыграв вничью со сборной Уэльса (1-1). На 36-й минуте матча форвард «звездно-полосатых» Тимоти Веа забил первый гол, отправив валлийцев не перерыв в роли догоняющих. Во второй половине игры счет оставался неизменным до 80-й минуты, пока главный арбитр встречи не указал на точку после фола Циммермана на Бэйле в штрафной. Исполнять одиннадцатиметровый удар подошел сам Гарет и мощным ударом в правый угол счет сравнял.

Сборная США вновь не смогла победить, сыграв вничью в трех из четырех последних матчах во всех турнирах. Последний раз подопечные Грегга Берхалтера праздновали успех в июне этого года, крупно переиграв сборную Гренады в рамках третьего тура Лиги наций КОНКАКАФ (5-0).

Личные встречи

История противостояния сборных Англии и США насчитывает пять встреч, две из которых команды провели на чемпионатах мира. На турнире 1950 года в Бразилии американцы во втором туре группового этапа с минимальным счетом одолели англичан (1-0), а на мундиале 2010 года в ЮАР команды разошлись миром в первом туре квартета C (1-1).

Обе сборные еще трижды встречались в товарищеских матчах, где успех неизменно праздновали англичане (2-1; 2-0 и 3-0).

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