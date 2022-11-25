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    Англия — США. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.11.2022 в 22:00 начнется матч в группе B чемпионата мира 2022 года Англия — США

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    В 22:00 25.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Англия — США в группе B чемпионата мира 2022 года.

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    Последний матч между собой: «Англия» — «США» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Англия»).

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