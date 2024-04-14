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    Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче с «Факелом»

    «Факел» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде победил «Факел» со счетом 1:0.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Автором единственного забитого мяча стал Роналдо, которому ассистировал Егор Голенков, на 85-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ростов 0:1
    Гол: 0:1 Ronaldo (83') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Motpan N., Markov E. Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Предупреждения: Игорь Калинин (6'), Motpan N. (7'), Хорен Робертович Байрамян (23'), Ираклий Квеквескири (48')

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Ростову» набрать 34 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Факела» осталось 26 баллов и 11-я строчка.

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