«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

Владимир Писарский Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.
Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Лысов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Йевтич, Апшацев, Шабанджай, Йочич, Тахери, Биелович.
Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.