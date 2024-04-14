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    «Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы команд

    «Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Рубином» в 24-м туре РПЛ.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.

    Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Лысов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

    Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Йевтич, Апшацев, Шабанджай, Йочич, Тахери, Биелович.

    Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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