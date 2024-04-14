«Крылья Советов»
Турнирное положение: в настоящий момент команда Виталия Осинькина идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 33 очками. До «Динамо» и третьего места всего пять баллов.
Последние матчи: в 23-м туре «Крылья Советов» на выезде победили «Урал» со счетом 2:1. Дублем в этой встрече отметился полузащитник Амир Рахманович, забивший в каждом из таймов.
Крылья Советов — Рубин: коэффициенты букмекеров
Ранее была домашняя ничья с «Зенитом» (1:1) и поражение от ЦСКА (0:2).
Не сыграют: травмированы Бейл, Шитов и Ушаков. Первый — серьезная потеря.
Состояние команды: после зимней паузы «Крылья Советов» выглядят неплохо, играют в свой футбол на равных с более сильными соперниками, но все равно не хватает той легкости, которая была присуща ей в первой половине сезона.
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. Команда Рашида Рахимова может смело записать себе сезон в актив после возвращения в элитный дивизион.
Последние матчи: в 23-м туре «Рубин» неожиданно потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» со счетом 0:3. Соперник играл заметно лучше и реализовал все свои моменты.
До этого была домашняя победа над «Ахматом» (2:1) и поражение над «Пари НН» (0:1).
Не сыграют: травмированы Рыбус, Тесленко и Чумич, никто из них не является игроком основы.
Состояние команды: во второй части сезона «Рубин» продолжает играть все в тот же вязкий и не самый зрелищный футбол, который, впрочем, исправно приносит очки казанцам.
Статистика для ставок
- В первом круге «Рубин» дома победил со счетом 2:1
- В прошлом году «Рубин» на своем поле был сильнее 2:1, а в гостях проиграл 0:1
- «Рубин» — одна из самых мало забивающих команд РПЛ (20) и одной из самых надежных защит (28)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,30, а на «Рубин» — 3,40. Ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,72, а тотал больше 2,5 идет за 2,20.
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Прогноз: «Рубин» отлично умеет вязать соперника по рукам и ногам, создавая плотность борьбы на каждом участке. Рахимов после неудачи в «Оренбурге» еще больше закрутит гайки и уделит особое внимание игре в обороне.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,72.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что хозяев не смогут поразить ворота «Рубина».
Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 3,60.