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    «Байер» — «Вердер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Вердером»

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    «Байер»
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    «Байер»
    Лидер турнирной таблицы Бундеслиги «Байер» на своем поле сыграет с «Вердером». Следить за ходом матча 29-го тура чемпионата Германии приглашаем вас вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Байер»

    «Байер» находится на расстоянии одной победы, чтобы впервые в истории стать чемпионом Германии. На данный момент отрыв от второй «Баварии» за 6 туров до конца чемпионата составляет 13 очков.

    Леверкузенцы набрали 76 очков в 28-ми турах, не проиграв ни разу — 24 победы и 4 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 69:19.

    Беспроигрышная серия «Байера» сейчас составляет 42 матча во всех турнирах, включая игры чемпионата Германии, кубка страны и Лиги Европы. В крайнем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо минимально обыграли на выезде «Унион» (1:0), после чего дома взяли верх над «Вест Хэмом» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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    «Вердер»

    «Вердер» набрал 31 очко в 28-ми матчах, что позволяет ему занимать текущую 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету «зелено-белых» 8 побед, 7 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 36:44.

    Команда Оле Вернера почти два месяца не может одержать победу в чемпионате. За 6 последних матчей «Вердер» проиграл 4 раза и дважды сыграл вничью.

    В крайнем туре Бундеслиги «музыканты» поделили очки на выезде с «Айнтрахтом» (1:1). Ранее «Вердер» уступил в четырех матчах кряду, проиграв «Вольфсбургу» (0:2), «Униону» (1:2), «Боруссии» Дортмунд (1:2) и «Хоффенхайму» (1:2).

    Личные встречи

    «Байер» одержал крупную победу над своим соперником в матче первого круга (3:0). Всего в 10-ти крайних встречах на счету «фармацевты» праздновали успех 4 раза, «Вердер» оказался сильнее в одном случае и еще 5 раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Вердер» с коэффициентом 1.98.

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