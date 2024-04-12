Лидер турнирной таблицы Бундеслиги «Байер» на своем поле сыграет с «Вердером». Следить за ходом матча 29-го тура чемпионата Германии приглашаем вас вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Байер»

«Байер» находится на расстоянии одной победы, чтобы впервые в истории стать чемпионом Германии. На данный момент отрыв от второй «Баварии» за 6 туров до конца чемпионата составляет 13 очков.

Леверкузенцы набрали 76 очков в 28-ми турах, не проиграв ни разу — 24 победы и 4 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 69:19.

Беспроигрышная серия «Байера» сейчас составляет 42 матча во всех турнирах, включая игры чемпионата Германии, кубка страны и Лиги Европы. В крайнем туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо минимально обыграли на выезде «Унион» (1:0), после чего дома взяли верх над «Вест Хэмом» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Вердер»

«Вердер» набрал 31 очко в 28-ми матчах, что позволяет ему занимать текущую 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету «зелено-белых» 8 побед, 7 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 36:44.

Команда Оле Вернера почти два месяца не может одержать победу в чемпионате. За 6 последних матчей «Вердер» проиграл 4 раза и дважды сыграл вничью.

В крайнем туре Бундеслиги «музыканты» поделили очки на выезде с «Айнтрахтом» (1:1). Ранее «Вердер» уступил в четырех матчах кряду, проиграв «Вольфсбургу» (0:2), «Униону» (1:2), «Боруссии» Дортмунд (1:2) и «Хоффенхайму» (1:2).

Личные встречи

«Байер» одержал крупную победу над своим соперником в матче первого круга (3:0). Всего в 10-ти крайних встречах на счету «фармацевты» праздновали успех 4 раза, «Вердер» оказался сильнее в одном случае и еще 5 раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Вердер» с коэффициентом 1.98.