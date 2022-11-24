Ангисса заявил, что поражение Камеруна было незаслуженным

Андре Замбо Ангисса Фото: globallookpress.com
Футболист заявил, что сборная Камеруна проиграла Швейцарии незаслуженно.
«Я опечален, раздражён и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты… В контратаке мы забили гол… Когда падаешь, надо уметь подниматься.
Это то, что мы должны сделать быстро… Ни о чём не жалеем, потому что мы выложились по полной, но всё равно проиграли матч», — цитирует слова Ангиссы Get French Football News.
В следующем матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Камеруна встретится с Сербией. Матч состоится 28 ноября.