Ангисса заявил, что поражение Камеруна было незаслуженным

Полузащитник сборной Камерунапрокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1).

Футболист заявил, что сборная Камеруна проиграла Швейцарии незаслуженно.

«Я опечален, раздражён и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты… В контратаке мы забили гол… Когда падаешь, надо уметь подниматься.

Это то, что мы должны сделать быстро… Ни о чём не жалеем, потому что мы выложились по полной, но всё равно проиграли матч», — цитирует слова Ангиссы Get French Football News.

В следующем матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Камеруна встретится с Сербией. Матч состоится 28 ноября.