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    Ангисса заявил, что поражение Камеруна было незаслуженным

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    Полузащитник сборной Камеруна Замбо Ангисса прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1).

    Андре Замбо Ангисса
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    Андре Замбо Ангисса

    Футболист заявил, что сборная Камеруна проиграла Швейцарии незаслуженно.

    «Я опечален, раздражён и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты… В контратаке мы забили гол… Когда падаешь, надо уметь подниматься.

    Это то, что мы должны сделать быстро… Ни о чём не жалеем, потому что мы выложились по полной, но всё равно проиграли матч», — цитирует слова Ангиссы Get French Football News.

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    • В следующем матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Камеруна встретится с Сербией. Матч состоится 28 ноября.

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