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    Сборная Швейцарии обыграла Камерун благодаря голу одноклубника Головина

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    Сборная Швейцарии одержала победу над Камеруном в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    Бреэль Эмболо играет вместе с Александром Головиным за «Монако»
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    Бреэль Эмболо играет вместе с Александром Головиным за «Монако»

    Матч завершился со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

    Автором единственного гола стал Бреэль Эмболо, который отличился на 48-й минуте после паса от Джердана Шакири.

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа появился на поле на 68-й минуте. Помимо камерунского, у него также есть российское гражданство. Примечательно, что Ондуа вышел на матч в бутсах с российским флагом.

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    • Позднее в четверг в группе G состоится еще один матч — Бразилия сыграет против Сербии. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.

    Во втором туре Швейцария встретится со сборной Бразилии, а Камерун сыграет с командой Сербии.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа G
    Швейцария — Камерун 1:0
    Гол: 1:0 Брил Эмболо (48') Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Рикардо Родригес (Эрай Джёмерт, 90'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Шердан Шакири (Ноа Окафор, 72'), Джибриль Соу (Фабиан Фрай, 72'), Рубен Варгас (Фабиан Ридер, 81'), Брил Эмболо (Харис Сеферович, 72') Камерун: Карл Токо Экамби (Georges-Kevin N’Koudou, 74'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Венсан Абубакар, 74'), Брайан Мбемо (Nicolas Moumi Ngamaleu, 81'), Мартин Онгла (Гаэль Ондуа, 68'), Samuel Oum Gouet, Андре Замбо Ангисса, Нуху Толо, Nicolas N`Koulou, Жан-Шарль Кастеллетто, Коллинс Фай, Андре Онана Предупреждения: Коллинс Фай (36'), Нико Эльведи (64'), Мануэль Аканджи (83')
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