Сборная Швейцарии обыграла Камерун благодаря голу одноклубника Головина

Сборнаяодержала победу надв первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Автором единственного гола стал Бреэль Эмболо, который отличился на 48-й минуте после паса от Джердана Шакири.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа появился на поле на 68-й минуте. Помимо камерунского, у него также есть российское гражданство. Примечательно, что Ондуа вышел на матч в бутсах с российским флагом.

Позднее в четверг в группе G состоится еще один матч — Бразилия сыграет против Сербии. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.

Во втором туре Швейцария встретится со сборной Бразилии, а Камерун сыграет с командой Сербии.