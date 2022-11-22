Непомнящий: ЧМ без России — просто сериал. Буду смотреть матчи Кубка России

Бывший тренер клубов РПЛпризнался, что у него нет большого желания смотреть чемпионат мира в Катаре.

«Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру "Химки" — "Пари НН". Почему? Это секрет! (смеётся).

В воскресенье в одно время сыграют "Зенит" — "Спартак" и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть "Зенит" — "Спартак". Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.

Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».