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    Непомнящий: ЧМ без России — просто сериал. Буду смотреть матчи Кубка России

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    Бывший тренер клубов РПЛ Валерий Непомнящий признался, что у него нет большого желания смотреть чемпионат мира в Катаре.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру "Химки" — "Пари НН". Почему? Это секрет! (смеётся).

    В воскресенье в одно время сыграют "Зенит" — "Спартак" и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть "Зенит" — "Спартак". Просто сейчас мне интересно смотреть за нашими командами. Вот и весь секрет.

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    • Сборной России нет на чемпионате мира. Без нашей команды у многих ощущение, что просто смотрим какой-то сериал. Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

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