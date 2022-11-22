В 18:00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне прозвучит стартовый свисток матча Дания — Тунис. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Дания

Для датской команды мундиаль в Катаре станет шестым чемпионатом мира в истории. Ранее скандинавы играли на главном мировом первенстве среди сборных в 1986, 1998, 2002, 2010 и 2018 годах. «Красно-белые» трижды выходили в плей-офф, в том числе сделали это на последнем чемпионате мира в России. Четыре года назад подопечные Оге Харейде заняли второе место в группе и вслед за Францией попали в число 16-ти лучших команд мира. На стадии 1/8 финала сборная Дании уступила в серии пенальти будущим финалистам турнира — хорватам (1:1, 2:3 по пенальти).

«Алая гвардия» легко выиграла свою группу в отборе к чемпионату мира, одержав 9 побед в 10-ти матчах. Датчане стали одной из самых надежных команд квалификации, пропустив лишь три мяча в свои ворота. Этой осенью подопечные Каспера Юльманна провели два матча в групповой стадии Лиги наций. Датчане уступили в важнейшей встрече хорватам (1-2), а в заключительном туре переиграли действующих чемпионов мира — французов (2-0). Сборная Дании заняла второе место в группе и уступила место в плей-офф сборной Хорватии.

Тунис

Сборная Туниса в шестой раз в истории вышла на чемпионат мира (1978, 1998, 2002, 2006, 2018). Африканская команда дебютировала на мировом первенстве в 1978 году в Аргентине и не смогла выйти группы. На всех последующих мундиалях тунисцам также ни разу не удалось пробиться в плей-офф. На последнем мундиале в 2018 году в России «орлы Карфагена» одержали свою вторую победу в истории чемпионатов мира, переиграв в ничего не решающем матче сборную Панамы (2-1).

В рамках отбора на мундиаль в Катар сборная Туниса выиграла свою группу, соперниками в которой были команды из Экваториальной Гвинеи, Замбии и Мавритании. На стадии плей-офф «орлы Карфагена» встретились со сборной Мали и смогли переиграть соперника в двухраундовом противостояния за счет единственного гола, который был забит в первой игре (1-0; 0-0). В ноябре сборная Туниса провела одну товарищескую игру против сборной Ирана. Победу африканской команде принесли голы Слити и Абди, забитые в самой концовке матча (2-0).

Личные встречи

Команды встречались между собой один раз. В товарищеском матче в мае 2002 датчане переиграли сборную Туниса со счетом 2-1.

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