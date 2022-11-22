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    Дания — Тунис. Онлайн

    В рамках первого тура группы D на чемпионате мира в Катаре встретятся сборные Дании и Туниса

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    В 18:00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне прозвучит стартовый свисток матча Дания — Тунис. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Дания

    Для датской команды мундиаль в Катаре станет шестым чемпионатом мира в истории. Ранее скандинавы играли на главном мировом первенстве среди сборных в 1986, 1998, 2002, 2010 и 2018 годах. «Красно-белые» трижды выходили в плей-офф, в том числе сделали это на последнем чемпионате мира в России. Четыре года назад подопечные Оге Харейде заняли второе место в группе и вслед за Францией попали в число 16-ти лучших команд мира. На стадии 1/8 финала сборная Дании уступила в серии пенальти будущим финалистам турнира — хорватам (1:1, 2:3 по пенальти).

    «Алая гвардия» легко выиграла свою группу в отборе к чемпионату мира, одержав 9 побед в 10-ти матчах. Датчане стали одной из самых надежных команд квалификации, пропустив лишь три мяча в свои ворота. Этой осенью подопечные Каспера Юльманна провели два матча в групповой стадии Лиги наций. Датчане уступили в важнейшей встрече хорватам (1-2), а в заключительном туре переиграли действующих чемпионов мира — французов (2-0). Сборная Дании заняла второе место в группе и уступила место в плей-офф сборной Хорватии.

    Тунис

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    Сборная Туниса в шестой раз в истории вышла на чемпионат мира (1978, 1998, 2002, 2006, 2018). Африканская команда дебютировала на мировом первенстве в 1978 году в Аргентине и не смогла выйти группы. На всех последующих мундиалях тунисцам также ни разу не удалось пробиться в плей-офф. На последнем мундиале в 2018 году в России «орлы Карфагена» одержали свою вторую победу в истории чемпионатов мира, переиграв в ничего не решающем матче сборную Панамы (2-1).

    В рамках отбора на мундиаль в Катар сборная Туниса выиграла свою группу, соперниками в которой были команды из Экваториальной Гвинеи, Замбии и Мавритании. На стадии плей-офф «орлы Карфагена» встретились со сборной Мали и смогли переиграть соперника в двухраундовом противостояния за счет единственного гола, который был забит в первой игре (1-0; 0-0). В ноябре сборная Туниса провела одну товарищескую игру против сборной Ирана. Победу африканской команде принесли голы Слити и Абди, забитые в самой концовке матча (2-0).

    Личные встречи

    Команды встречались между собой один раз. В товарищеском матче в мае 2002 датчане переиграли сборную Туниса со счетом 2-1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Дания — Тунис с коэффициентом 1.95.

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