ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнАнглия — Иран. Онлайн
    Все новости спорта

    США — Уэльс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.11.2022 в 22:00 начнется матч в группе B чемпионата мира 2022 года США — Уэльс

    Футбол ЧМ-2022 Сборная США Сборная Уэльса Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    США и Уэльс начнут матч в 22:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 21.11.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Уэльс» — «США» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча США — Уэльс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иран шокирует сборную Англии в первом туре ЧМ-2022?
  • Англия — Иран. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Нидерланды стартуют с победы?
  • Сенегал — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • США и Уэльс могут обойтись малым
  • США — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Англия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч США — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мексика — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры