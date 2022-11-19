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    Габулов предсказал, какие сборные проявят себя лучше всех на ЧМ-2022

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    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре на первый план выйдет латиноамериканские и африканские сборные.

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола. Он проводится зимой — у сборных не было должного периода для качественной подготовки.

    Отсюда следуют проблемы с сыгранностью. Эти проблемы больше касаются европейских команд. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол.

    Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счет сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», — цитирует Габулова Sport24.

    Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

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