Габулов предсказал, какие сборные проявят себя лучше всех на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной Россиисчитает, что на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре на первый план выйдет латиноамериканские и африканские сборные.

«Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола. Он проводится зимой — у сборных не было должного периода для качественной подготовки.

Отсюда следуют проблемы с сыгранностью. Эти проблемы больше касаются европейских команд. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол.

Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счет сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», — цитирует Габулова Sport24.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.