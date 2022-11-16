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    «Зенит» обыграл «Факел» в матче Кубка России, Малком оформил дубль

    «Факел» — «Зенит»: 0:2, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Факел
    Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над воронежским «Факелом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Дубль оформил нападающий питерцев Малком, который вышел на замену вместо полузащитника Зелимхана Бакаева в перерыве после первого тайма.

    На 48-й минуте бразилец получил мяч на правом краю штрафной, после чего обвел вратаря и покатил мяч в ворота.

    А на 83-й минуте, после прострела от Кузяева с правого края, Круговой пробил по воротам «Факела», но попал в бедро Малкому, который осмысленно направил сферу в цель.

    Футбол. Россия. Кубок
    Факел — Зенит 0:2
    Голы: 0:1 Малком (46'), 0:2 Малком (82') Факел: Роман Акбашев, Хызыр Аппаев (Георгий Гонгадзе, 72'), Сергей Божин, Даниил Черняков (Олег Дмитриев, 76'), Алексей Городовой, Матвей Ивахнов (Максим Максимов, 76'), Kalinin I., Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Владислав Мастерной, Евгений Морозов Зенит: Зелимхан Бакаев (Малком, 46'), Матео Кассьерра (Иван Сергеев, 80'), Дмитрий Чистяков, Клаудиньо (Sergeev D., 90'), Александр Ерохин, Густаво Мантуан (Вендел, 64'), Михаил Кержаков, Данил Круговой, Далер Кузяев, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин (Арсен Адамов, 80') Предупреждения: Даниил Черняков (24'), Роман Акбашев (25'), Владислав Мастерной (85'), Арсен Адамов (87')

    «Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в группе. «Крылья Советов» (6 очков) и «Спартак» (12 очков) проведут свой матч в четверг, 17 ноября.

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