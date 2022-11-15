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    Российская делегация посетит церемонию открытия ЧМ-2022

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    Российская делегация посетит чемпионат мира в Катаре.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря
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    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря

    Делегацию возглавит помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, сообщает «Р-Спорт».

    «Российская делегация будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, ее возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин», — сказал источник издания.

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    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

    В матче открытия сборная Катара встретится с командой Сенегала. Игра пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск.

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