Российская делегация посетит церемонию открытия ЧМ-2022

Российская делегация посетит чемпионат мира в Катаре.

Делегацию возглавит помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, сообщает «Р-Спорт».

«Российская делегация будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, ее возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин», — сказал источник издания.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В матче открытия сборная Катара встретится с командой Сенегала. Игра пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск.