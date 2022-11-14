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    Личка: «Оренбургу» будет тяжело сохранить Сычевого

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном уходе из команды нападающего Владимира Сычевого.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    Ранее «Оренбург» продлил контракт с Сычевым до 31 декабря 2014 года.

    «Что я сделал с Сычевым? Работаем. Он хочет работать, со вторым тренером много разговаривает. Принимает критику. Он натуральный продукт футбола, за три года сделал такой большой шаг вперед. Он это принимал как дар от бога, от футбола.

    Что нужно делать, чтобы Сычевой и весной столько забивал? Работать на тренировках и повторять то, что делал уже в игре. Сегодня он много отрабатывал в обороне после потери мяча. Это черновая работа, нужно продолжать трудиться. Как тренируешься — так и играешь.

    Перед отъездом в сборную мы все его поблагодарили, пожелали удачи. Это очень важный момент в его карьере. Супер!

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    • Благодаря тому, что Сычевой продлил контракт, он может чуть‑чуть успокоиться. Если будет какое‑то предложение из другой команды, нам будет тяжело его сохранить. Я уже сказал наверху — заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Сычевой провел в текущем чемпионате России 15 матчей, в которых забил 14 мячей.

    Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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