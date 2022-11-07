Карпин назвал состав сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

огласил окончательный список футболистов, которые вызваны в национальную команду на товарищеские матчи против

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Агапов («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Антон Зиньковский («Спартак»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

В окончательную заявку не попали защитники Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов») и Мингиян Бевеев («Урал»), а также полузащитники Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и Данил Пруцев («Спартак»).

Команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а против Узбекистана 20 ноября. Оба матча пройдут на выезде.